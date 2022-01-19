Karın yağmasıyla beyaza bürünen Iğdır böyle görüntülendi - Haberler
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Karın yağmasıyla beyaza bürünen Iğdır böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Genel

Karın yağmasıyla beyaza bürünen Iğdır böyle görüntülendi Dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışından sonra beyaza bürünen Iğdır havadan görüntülendi.

IĞDIR (İHA) - Karın yağmasıyla beyaza bürünen Iğdır böyle görüntülendi

IĞDIR - Dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışından sonra beyaza bürünen Iğdır havadan görüntülendi.

Iğdır'da gece saatlerinde başlayıp aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle kentin sokakları beyaza büründü. Verimli toprakları ve mikroklima özelliğiyle "Doğunun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır'da karın yağması ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karın yağmasıyla beyaz örtüye bürünen Iğdır manzarası drone ile havadan görüntülendi.

Karın yağmasıyla beyaza bürünen Iğdır böyle görüntülendi

Karın yağmasıyla beyaza bürünen Iğdır böyle görüntülendi

Karın yağmasıyla beyaza bürünen Iğdır böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Son Dakika Haberleri

Iğdır, kar, Genel, Haber

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