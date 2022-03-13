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KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİT'te etkili olan kar yağışının ardından çocuklar aileleriyle birlikte karın keyfini çıkardı.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te etkili olan kar yağışının ardından çocuklar aileleriyle birlikte karın keyfini çıkardı. Çocuklar anne ve babalarıyla birlikte kızakla kayarak eğlendi.

İzmit'te etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının durması ve güneşin açmasının ardından hafta sonunu fırsat bilenler Umuttepe bölgesindeki Kent Ormanına akın etti. Aileler, çocuklarıyla birlikte eğlendi. Çocuklar anne ve babalarıyla birlikte karla kaplı tepeden kayarak keyifli anlar yaşadı.

Çocukları Ayşe Zümra(6) ve Serra(2) ile birlikte kızakla kayan Sinan Dinç, hafta sonu çocuklarıyla birlikte eğlendiğini söyledi.

Ailesi ve arkadaşlarıyla eğlenmeye gelen Mutlu Özyılmaz, "Hep beraber Kent Ormanı'na eğlenmeye geldik. Burası çok güzel. Çocuklar da çok sevindi buraya gelince. Eğleniyorlar, kardeşiyle beraber çok mutlular" diye konuştu.

KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI

KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI

KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli, kar, Güncel, Haberler

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