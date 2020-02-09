Karın keyfini böyle çıkardılar
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Karın keyfini böyle çıkardılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte şehir merkezi dahil her yer beyaza büründü.

09.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:27
Karın keyfini böyle çıkardılar

'nın ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte şehir merkezi dahil her yer beyaza büründü. Vatandaşlar karın keyfini kayarak çıkardı.


İnegöl ilçesinde yaşayan vatandaşlar aylardır kar yağışına hasret kaldı. Şehir merkezinde uzun bir aradan sonra kar yağdı. Yağışlar ile birlikte her yer beyaza büründü. Kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşlar kar yağışının tadını kayarak çıkardılar. Zaman zaman ufak kazaların da yaşandığı anlar ise saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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