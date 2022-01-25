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Karın keyfini ata binerek çıkardılar

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Başkentte bazı vatandaşlar, karla kaplanan arazide ata binerek keyifli zaman geçirdi.

ANKARA (AA) - Başkentte bazı vatandaşlar, karla kaplanan arazide ata binerek keyifli zaman geçirdi.

Ankara'da hafta sonu ve dün etkili olan kar yağışı, kenti "beyaz örtü" ile kapladı.

Vatandaşların kar eğlencesi, kent genelinde yağışın görülmediği bugün de sürdü.

İncek'te bazı vatandaşlar, hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derecede olduğu öğle saatlerinde karla kaplı arazide ata bindi.

Ata binenlerden Aybüke Özge Özsoylar, bindiği atın yerde yuvarlanmak için çökmesiyle bir anda kendini kar içinde buldu.

Emir Gökova ise kar üzerinde ata binmenin çok keyifli olduğunu söyledi.

Karın keyfini ata binerek çıkardılar

Karın keyfini ata binerek çıkardılar

Karın keyfini ata binerek çıkardılar

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

Ankara, kar, Güncel, Haber

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