Karın erimesi ve sağanaklar Trakya'daki barajların su seviyesini artırdı
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Karın erimesi ve sağanaklar Trakya'daki barajların su seviyesini artırdı

23.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:30
Karın erimesi ve sağanaklar Trakya'daki barajların su seviyesini artırdı

Trakya'da karın erimesinin yanı sıra sağanaklar bölgedeki barajların doluluk oranlarını geçen yıla göre arttırdı.

Trakya'da karın erimesinin yanı sıra sağanaklar bölgedeki barajların doluluk oranlarını geçen yıla göre arttırdı.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'daki 14 barajda geçen yıl şubat ayında ortalama yüzde 37 olan doluluk oranı bu yılın aynı döneminde yüzde 47'ye yükseldi.

Edirne'de 6 barajda geçen yıl şubat ayında 248,4 milyon metreküp olan su seviyesi, Şubat 2021'de 273,7 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Kırklareli'nde barajlarda dikkati çeken artış

Kırklareli'nde ise baraj doluluk oranlarında ciddi artış yaşandı.

Kentte geçen yıl şubat ayında 4 barajda 106,8 milyon metreküp olarak ölçülen su seviyesi, bu yıl şubat ayında 228,6 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Kentteki barajlarda su seviyesi şubat ayında, geçen senenin aynı dönemine göre iki kattan fazla arttı. Özellikle görüntüsü nedeniyle kuraklığın simgesi haline gelen Kayalıköy Barajı'ndaki artış bölge çiftçisini sevindirdi.

Kırklareli ve Armağan barajları da geçen seneye oranla doluluğunu artıran barajlar arasında yer aldı.

Tekirdağ'daki barajlarda su seviyesi geriledi

Tekirdağ'da ise 4 barajda geçen yılın şubat ayında 166,8 milyon metreküp olan su seviyesi 156 milyon metreküpe geriledi.

Bu kentte sadece Çokal Barajı'nda su seviyesi artarken, diğer 3 barajda düştü.

Barajların 2020 ve 2021 şubat ayı doluluk oranları şu şekilde:

İlRezervuar Adı20.02.2020 Hacim (m3)20.02.2021 Hacim (m3)20.02.2020 Aktif Doluluk (%)20.02.2021 Aktif Doluluk (%)
EdirneSüloğlu24,636,750,477,6
EdirneYeni Karpuzlu31,038,967,487,0
EdirneAltınyazı3,38,16,621,0
EdirneHamzadere152,4155,873,275,0
EdirneKadıköy18,29,230,314,0
EdirneSultanköy18,925,069,392,4
KırklareliKayalıköy44,996,427,262,9
KırklareliKırklareli45,185,737,374,6
KırklareliArmağan16,836,829,770,3
KırklareliÇayırdere0,09,70,027,9
TekirdağÇokal111,3117,540,443,1
TekirdağNaipköy Barajı14,710,764,744,6
TekirdağTürkmenli10,06,365,940,6
TekirdağKaraidemir30,821,526,417,7

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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