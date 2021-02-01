Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 kişi yaralı (2)
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Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 kişi yaralı (2)

01.02.2021 17:52 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:56
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 kişi yaralı (2)

KARIN DÜŞME ANI KAMERADABitlis'te bin binanın çatısında biriken kar yığınlarının düşme anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

KARIN DÜŞME ANI KAMERADA

Bitlis'te bin binanın çatısında biriken kar yığınlarının düşme anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Tonlarca ağırlığındaki kar kütleleri binanın etrafındaki Berken Kızılkaya (19), Asel Duru Güngördü (7) ve Ömer Taha Ölek'in (7)  üzerine düştü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kar yığınlarının düşme anı ve vatandaşların panik halinde olay yerine koştuğu yansıdı. Çatıdan düşen kar yığınlarının altında kalan ve ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bu arada başka kişilerin de kar yığını altında kalma ihtimaline karşı yapılan arama çalışmaları bitirildi.


Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 kişi yaralı (2)
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 kişi yaralı (2)
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 kişi yaralı (2)
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 kişi yaralı (2)
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 kişi yaralı (2)
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 kişi yaralı (2)
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 kişi yaralı (2)
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 kişi yaralı (2)
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 kişi yaralı (2)
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 kişi yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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