Karın bölgesinde 6 kiloluk kitle bulunan kadın ameliyatla sağlığına kavuştu - Haberler
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Karın bölgesinde 6 kiloluk kitle bulunan kadın ameliyatla sağlığına kavuştu

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta karın bölgesinde birisi yaklaşık 6 kilogram ağırlığında olan 16 miyom (doku) bulunan kadın ameliyatla şifa buldu.

KARS (AA) - Kars'ta karın bölgesinde birisi yaklaşık 6 kilogram ağırlığında olan 16 miyom (doku) bulunan kadın ameliyatla şifa buldu.

Kentte yaşayan 42 yaşındaki Gülhan Beytüzün, 20 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne başvurdu.

Karın bölgesinde biri büyük çok sayıda miyom tespit edilen Beytüzün, korkuları nedeniyle ameliyat olmayı kabul etmedi.

Uzun yıllar sonra ağrıları şiddetlendiği için tekrar hastaneye başvuran ve KAÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Refik Ersin Eroğlu tarafından muayene edilen Beytüzün'ün karın bölgesindeki bir miyomun ilerlediği tespit edildi.

Beytüzün, Eroğlu ve ekibince yapılan ameliyatta, karın bölgesinden birisi yaklaşık 6 kilogram olan 16 miyomun çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu.

20 yıl önce tanısı konmuştu, yeni ameliyat oldu

Dr. Öğretim Üyesi Refik Ersin Eroğlu, AA muhabirine, hastanelerinde çok sayıda başarılı ameliyatın gerçekleştirildiğini söyledi.

Beytüzün'ün daha önce ameliyat olmayı kabul etmediğini ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20 yıl önce tanı alan hastanın, ameliyat olmaya korktuğu büyük bir kitlesi vardı ve bu kitle giderek ilerlemişti. Ameliyatla yaklaşık 6 kiloya yakın kitle çıkardık, bununla birlikte 15 miyom vardı onları da çıkardık. Hastamız ve ailesiyle ameliyat öncesi konuştuk. Yapabileceklerimizi, şartlarımızı anlattık. Hastamız ve ailesi de bize güvendi. Biz de ameliyat sonrası hastamızı mahcup etmeden buradan sağlıklı şekilde taburcu ediyoruz. "

Eroğlu, il merkezi ve çevre illerdeki hastalara hizmet etmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirterek, kendilerine bu hizmeti sunan üniversite yönetimine teşekkür etti.

"Bu derece beklemiyordum, şoktayım"

Ameliyatla sağlığına kavuşan Gülhan Beytüzün de miyomlar yüzünden sürekli sorunlar yaşadığını anlattı.

Dr. Eroğlu'na güvenerek ameliyat olduğunu dile getiren Beytüzün, şunları kaydetti:

"Şu anda iyiyim, sağlığım gayet yerinde ve kurtulduğuma şükrediyorum. Burada asla bu ameliyatı olmayı düşünmedim ama hocamızı duyunca burada olmaya karar verdik. Böyle bir kitle çıktığı için çok şaşırdım. Ebatların bu derece olacağını hiç düşünmemiştim, doktor fotoğrafı gösterdi. Böyle bir şey olamaz, 20 yıldır bununla nasıl yaşadım bilmiyorum. Hep geciktirdim, beklettim ama bu derece beklemiyordum, ben de şoktayım."

Karın bölgesinde 6 kiloluk kitle bulunan kadın ameliyatla sağlığına kavuştu

Karın bölgesinde 6 kiloluk kitle bulunan kadın ameliyatla sağlığına kavuştu

Karın bölgesinde 6 kiloluk kitle bulunan kadın ameliyatla sağlığına kavuştu

Karın bölgesinde 6 kiloluk kitle bulunan kadın ameliyatla sağlığına kavuştu
AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
Karnında 6 kilogramlık kitle bulunan kadın ameliyatla sağlığına kavuştu

Karnında 6 kilogramlık kitle bulunan kadın ameliyatla sağlığına kavuştu

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Haber: Karın bölgesinde 6 kiloluk kitle bulunan kadın ameliyatla sağlığına kavuştu - Haberler
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