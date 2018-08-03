Karın Ağrısıyla Gittiği Hastanede Organları Çalındı
Bangladeş'te karın ağrısı şikayeti ile hastaneye yatırılan genç hayatını kaybederken, teslim edilen cenazede iç organların olmadığını gören aile büyük şok yaşadı.
Memleketleri Myanmar'da soykırıma uğrayan Arakanlı Müslümanlar, sığındıkları Bangladeş'te de zulme uğramaya devam ediyor. Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan Arakanlı bir Müslüman gencin iç organları çalındı. Hastaneden cenazeyi alan aile bireyleri karşıladıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı.
AİLE TABUTU AÇINCA GÖZLERİNE İNANAMADI
Karın ağrısı şikayetiyle akrabalarının çalıştığı UNICEF kliniğinde tedavi altına alınan Müslüman genç doktorlar tarafından devlet hastanesine kaldırıldı. Hasta olarak gittiği devlet hastanesinden cenazesi çıkan gencin ailesi tabutu açınca büyük şok yaşadı. Hastanın üreme organı dahil tüm iç organlarının söküldüğünü gören aile, hastane ve doktordan şikayetçi oldu. Bölgedeki zulmün bitmesi için Birleşmiş Milletlere çağrıda bulunuldu.
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Selamünaleyküm HAYIRLI CUMALAR inşallah .....Rabbim Yardımcıları olsun inşallah.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Türkiye donanmasını gönderip o mazlum kardeşlerimizi alıp getirmelidir. Bu ülke hepimize yeter, idlibe münbiçe yerleştiririz yeni vatan sağlarız onlara. Reis el atsın bu işe ahirettte kardeşlerinize elinizde her türlü imkan varken niye yardım etmediniz diye sorarsa Allah ne diyeceğiz? Acilen kardeşlerimize yardım etmeliyiz acillllCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Yukarıda Allah var..O herseyi görür ve bilir..Mazlumun ahı eninde sonunda çıkar..Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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DOKTOR HER YERDE AYNI PARA İÇİN KARSINDAKI HASTA ONUN İÇİN PARA DEMEK ÖYLE GÖRÜYORRCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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organ bağışıdır be yaaaCevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır