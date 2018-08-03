Karın Ağrısıyla Gittiği Hastanede Organları Çalındı

Karın Ağrısıyla Gittiği Hastanede Organları Çalındı

Bangladeş'te karın ağrısı şikayeti ile hastaneye yatırılan genç hayatını kaybederken, teslim edilen cenazede iç organların olmadığını gören aile büyük şok yaşadı.

Memleketleri Myanmar'da soykırıma uğrayan Arakanlı Müslümanlar, sığındıkları Bangladeş'te de zulme uğramaya devam ediyor. Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan Arakanlı bir Müslüman gencin iç organları çalındı. Hastaneden cenazeyi alan aile bireyleri karşıladıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı.

AİLE TABUTU AÇINCA GÖZLERİNE İNANAMADI

Karın ağrısı şikayetiyle akrabalarının çalıştığı UNICEF kliniğinde tedavi altına alınan Müslüman genç doktorlar tarafından devlet hastanesine kaldırıldı. Hasta olarak gittiği devlet hastanesinden cenazesi çıkan gencin ailesi tabutu açınca büyük şok yaşadı. Hastanın üreme organı dahil tüm iç organlarının söküldüğünü gören aile, hastane ve doktordan şikayetçi oldu. Bölgedeki zulmün bitmesi için Birleşmiş Milletlere çağrıda bulunuldu.

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YORUMLAR (18)

  • MÜSLÜMAN:
    Türkiye donanmasını gönderip o mazlum kardeşlerimizi alıp getirmelidir. Bu ülke hepimize yeter, idlibe münbiçe yerleştiririz yeni vatan sağlarız onlara. Reis el atsın bu işe ahirettte kardeşlerinize elinizde her türlü imkan varken niye yardım etmediniz diye sorarsa Allah ne diyeceğiz? Acilen kardeşlerimize yardım etmeliyiz acillll
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