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Karın ağrısını böbrek taşı zannetti, aort anevrizması çıktı

Emekli edebiyat öğretmeni ve yazar 77 yaşındaki Mehmet Ersin, böbrek taşı düşüncesiyle gittiği hastanede karın ağrısının aort anevrizması olduğunu öğrendi.

Karın ağrısını böbrek taşı zannetti, aort anevrizması çıktı
08.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:04

Emekli edebiyat öğretmeni ve yazar 77 yaşındaki Mehmet Ersin, böbrek taşı düşüncesiyle gittiği hastanede karın ağrısının aort anevrizması olduğunu öğrendi. Ersin'in aort damarındaki anevrizma Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde ameliyatsız kapalı yöntemle (EVAR-Endovasküler Stent Tedavisi) onarıldı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Uşak'ta yaşayan emekli edebiyat öğretmeni ve yazar Ersin, karın ağrısı şikayetini böbrek taşı zannederek hastaneye gitti. Burada şikayetinin aort anevrizması olduğunu öğrenen Ersin, hemen tedavi olmaya karar verdi.

Ersin'in tedavisi, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun tarafından gerçekleştirildi. Hastanın aort damarındaki anevrizma, ameliyatsız kapalı yöntemle (EVAR-Endovasküler Stent Tedavisi) onarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, hastanın karın ağrısı şikayetin,in bulunduğunu belirterek, Uşak'tan gece aradıklarını, onlara acil olarak gelmelerini söylediklerini bildirdi.

Hastanın tetkikleri sonrasında anevrizmasını, EVAR yöntemiyle tedavi etmeye karar verdiklerini kaydeden Boztosun, şu ifadeleri kullandı:

"Hastaya kalp anjiyografisi yaptığımızda ise ana damarının tıkalı olduğunu tespit ettik. Ana damar tıkalı olduğu için de EVAR'dan önce ana damara stent taktık. Normalde tek başına EVAR işlemi yapıldıktan sonra hastayı 1-2 gün içinde taburcu ederdik. Ama burada 2 farklı işlem yapıldığı için 4 gün sonra taburcu ettik. Anjiyo ile önce ana damara stent taktık sonra karnındaki 6,2 santimetre genişleyen sessiz bomba aort anevrizmasını, açık cerrahi yapılmadan ameliyatsız bir şekilde EVAR yöntemiyle onardık. Ayrıca bunları yaparken hastamızın böbrek değerlerine zarar vermemeye dikkat edildi."

"Sessiz seyreden bir hastalık"

Prof. Dr. Boztosun, vücutta bazen hiçbir belirti vermeyen, anevrizma denilen, aort damarının genişlemesi ve yırtılmasıyla karşılaşabildiklerine dikkati çekerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Sigara içenlerde, 65 yaş üstü erkeklerde, kolestrol, hipertansiyon, damar sertliği, şeker hastalarında aort anevrizmasının görülme ihtimali daha yüksek. Bu sessiz seyreden bir hastalık. Ayrıca anevrizmaya yatkın kişilerin spor yaparken ağır hareketlerden kaçınması ve herkesin uyması gerektiği gibi dengeli beslenme ve uyku düzeni gerekiyor. Bulgular görüldüğünde ise hiç beklemeden acil bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. Tedavi yöntemleri hastanın tıbbi geçmişine ve yaşına göre açık cerrahi veya kapalı yöntemle gerçekleştiriliyor."

Boztosun, 65 yaş altındaki risk faktörü düşük olan hastalarda açık ameliyat yönteminin, 65 yaş üstünde ise EVAR'ın daha çok tercih edildiğini bildirdi.

"Operasyon çok konforlu oldu"

Tedavi gören Mehmet Ersin ise, süreçle ilgili, karnının sağ tarafında birden böbrek ağrısı gibi bir ağrı hissettiğini, Uşak'ta hastaneye gece ve acil olarak gittiklerini, akıllarına ilk olarak böbrek taşı geldiğini anlattı.

Fakat böbrek taşı değil aort anevrizması olduğunu öğrendiklerini kaydeden Ersin, şu açıklamalarda bulundu:

"Şaşkınlık içinde bunun tedavisini yapabilecek bir hastane ve doktor arayışındayken aynı gece Prof.Dr. Boztosun ile görüştük ve sabah İstanbul'a vardık. Yaşımdan dolayı açık ameliyat yerine kapalı bir operasyonla tedavi olmamın uygun olduğunu söylediler. Açık cerrahi olmadığı için operasyon benim için çok konforlu oldu. Hatta işlem sonrasında 2 saat geçmeden yemeğimi tek başıma yiyebildim. Tam 4 gün sonra taburcu oldum."

Ersin, karın ağrısı şikayetinin böbrek taşı yerine aort anevrizması çıkmasına çok şaşırdığını kaydederek, "Karın ağrısı ile gelen bir anevrizma damar sorunu olması beni ve tüm ailemi şaşırttı. Hala inanamıyorum çünkü biz böbrek taşından şüphelenmiştik. Ayrıca bu kadar kısa zamanda açık ameliyat olmadan sağlığıma kavuştuğum için de çok mutluyum. Bu fotoğrafta ikinci kitabımı hediye ediyorum. Sağlığıma kavuştuğum için en kısa zamanda da üçüncü kitabımı doktoruma hediye etmeye hazırlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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