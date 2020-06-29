Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan ne çıktı?
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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan ne çıktı?

Karnı ağrıdığı için hastaneye giden Afganistan uyruklu gencin çekilen röntgen filminde cisim bulundu. Peki, Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan ne çıktı?

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan ne çıktı?
29.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:39

Karaman'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Afganistan uyruklu A.E. (27) adlı erkeğin çekilen röntgen filminde, kalın bağırsağında nesne bulundu. Peki, Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan ne çıktı? İşte, merak edilen sorunun cevabı.

KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİDEN GENCİN VÜCUDUNDAN NE ÇIKTI?

Karaman'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Afganistan uyruklu A.E. (27) adlı erkeğin çekilen röntgen filminde, kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıktı. Makatından sokulan soda şişesi ameliyatla çıkarılırken, A.E'nin ifadesinde konuşmadığı belirtildi.

Dün akşam saatlerinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen A.E, doktorlara karın ağrısı şikayetinin olduğunu söyledi. Çekilen röntgen filminde A.E'nin kalın bağırsağının bulunduğu bölgede şişe olduğu tespit edildi. A.E'nin makatından sokulduğu belirlenen soda şişesi, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı. A.E.'nin ifadesinde konuşmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.

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