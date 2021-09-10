Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi duran Güler, kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi duran Güler, kurtarılamadı

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi duran Güler, kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi duran 12 yaşındaki Güler Görmez, yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi duran 12 yaşındaki Güler Görmez, yaşamını yitirdi.

Kentte yaşayan Görmez ailesi, kızları Güler Görmez'i, bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle kentteki bazı hastanelere götürdü. Aile, şikayetleri dinmeyen kızlarını 8 Eylül günü de önce özel hastaneye, ardından da Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Burada tahlilleri yapılan Güler Görmez'in, gözetim altındayken aniden kalbi durdu. Doktorların müdahale ettiği Güler Görmez, kurtarılamadı.Görmez'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Güler Görmez'in ailesi, otopsi raporundan çıkacak sonuca göre yasal süreç başlatacaklarını söyledi.


Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi duran Güler, kurtarılamadı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi duran Güler, kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan İbrahim Altay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Münir Özkul Yeşim Salkım Kylie Jenner Haluk Levent
Spor Marcao Max Meyer Çağdaş Atan Nihat Özdemir Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi duran Güler, kurtarılamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 12:36:58. #1.15#

title