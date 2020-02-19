Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu
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Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kar kütlesinin ağırlığını dayanamayarak çöken ahırın çatısının altında kalan 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

19.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:52
Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

'nin ilçesinde kar kütlesinin ağırlığını dayanamayarak çöken ahırın çatısının altında kalan 3 büyükbaş hayvan telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamurcu mahallesinde meydana gelen olayda, Zübeyir Eraslan'a ait olduğu öğrenilen ahırın çatısı, kar birikintisinin ağırlığından dolayı çöktü. Çökme anında ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvanda enkazın altında kalarak telef oldu. Telef olan hayvanlar, enkazın kaldırılmasının ardından çıkarıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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