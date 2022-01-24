Karın ağırlığına dayanamayan tribününün çatısı çöktü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karın ağırlığına dayanamayan tribününün çatısı çöktü

Karın ağırlığına dayanamayan tribününün çatısı çöktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde yoğun karın ağırlığına dayanamayan seyirci tribününün çatısı çöktü.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'in Akpınar ilçesinde yoğun karın ağırlığına dayanamayan seyirci tribününün çatısı çöktü.

Geçtiğimiz Cumartesi gününden itibaren ara ara şiddetini arttırarak yağan kar yağışı sonrasında stadyumun seyirci tribününde biriken kar çökmeye neden oldu. Akpınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Pamuktepe Mevkiinde meydana gelen olayda yaralanan olmadı.

Seyirci tribününün çatısının çökmesiyle ilgili polisin incelemesi ise devam ediyor. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cumartesi, Kırşehir, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title