Karın ağırlığına dayanamayan pazar yerinin çatısı çöktü

12.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:05

SİVAS kent merkezinde bulunan bir pazar yerinin çatısı, üzerinde biriken yoğun kar kütlesinin ağırlığına dayamayarak çöktü. Park halindeki 3 araç hasar gördü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Fatih Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi'nde meydana geldi. Cumartesi Pazarı'nın brandadan yapılan çatısının bir bölümü, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayınca çöktü. Çatının altında kalan 3 araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, pazar yerine park eden diğer araçlar ise kaldırıldı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA