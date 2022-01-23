DEVREKANİ, KASTAMONU (İHA) - Karın ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

KASTAMONU - Kastamonu'da karın ağırlığına dayanamayan bazı çatılar çöktü.

Kastamonu'da birkaç gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede çatılarda da kar birikintisi oluşmaya başladı. Bu kapsamda, yoğun kar yağışı sebebiyle kar birikintisinin oluştu Devrekani İmam Hatip Lisesi Spor Salonunun çatısı ile Ağlı'da belediyeye ait kır düğün salonunun çatısı ve merkez Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar Yerinin çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.