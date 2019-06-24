Karim Hafez, bir sezon daha Kasımpaşa'da

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Mısırlı futbolcu Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla 1 sezon daha kiraladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bonservisi Mısır ekibi Wadi Degla'da bulunan Hafez, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 18 maçta forma giydi.

Kaynak: AA