Karim Benzema ve Ronaldo Nazario'nun Real Betis'e Attığı Goller Real Madrid'in iki önemli santraforunun Laliga ekiplerinden Real Betis'e attığı gollerin görüntülerini sizler için derledik. Karim Benzema ve Ronaldo Nazario'nun golleri Dugout farkıyla sizlerle.

Real Madrid'in iki önemli santraforunun Laliga ekiplerinden Real Betis'e attığı gollerin görüntülerini sizler için derledik. Karim Benzema ve Ronaldo Nazario'nun golleri Dugout farkıyla sizlerle. Kaynak: Dugout