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Karim Benzema Real Madrid'le 100. Şampiyonlar Ligi Maçına Çıktı

Real Madrid'in Fransız santraforu Karim Benzema, 26.02.2020 tarihinde ve Santiago Bernabeu'da Manchester City ile oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları maçta, Madrid formasıyla 100. maçına çıktı. Real Madrid ile 11. sezonunu geçiren Benzema, 52 golle klübün Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 3. oyuncusu konumunda. Benzema İspanyol ekibiyle toplamda 66 kez UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış, 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldırmıştır.

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

'in Fransız santraforu , 26.02.2020 tarihinde ve Santiago Bernabeu'da Manchester City ile oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları maçta, Madrid formasıyla 100. maçına çıktı. Real Madrid ile 11. sezonunu geçiren Benzema, 52 golle klübün Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 3. oyuncusu konumunda. Benzema İspanyol ekibiyle toplamda 66 kez UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış, 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldırmıştır.

Kaynak: Dugout

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