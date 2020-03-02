Karim Benzema, Real Madrid Formasıyla 500. Maçına Çıktı

02.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:21

Fransız santrafor 1 Mart'ta Barcelona ile oynadıkları maçta Madrid formasıyla 500. maçına çıktı. Madrid ile 11. sezonunu geçiren Benzema'nın bu özel görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.