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Karim Benzema, Real Madrid Formasıyla 500. Maçına Çıktı

Fransız santrafor 1 Mart'ta Barcelona ile oynadıkları maçta Madrid formasıyla 500. maçına çıktı. Madrid ile 11. sezonunu geçiren Benzema'nın bu özel görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

02.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:21

Fransız santrafor 1 Mart'ta ile oynadıkları maçta formasıyla 500. maçına çıktı. Madrid ile 11. sezonunu geçiren Benzema'nın bu özel görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

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