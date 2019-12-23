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Karim Benzema'nın Santiago Bernabeu'da Athletic Bilbao'ya Attığı Tüm Goller

20 defa karşılaştığı Athletic Bilbao'ya karşı 11 golü bulunan Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema'nın Bask ekibine karşı Santiago Bernabeu'de attığı tüm goller karşınızda!

23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16

20 defa karşılaştığı 'ya karşı 11 golü bulunan 'in Fransız forveti 'nın Bask ekibine karşı 'de attığı tüm goller karşınızda!

Kaynak: Dugout

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