Karim Benzema'nın Santiago Bernabeu'da Athletic Bilbao'ya Attığı Tüm Goller

23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16

20 defa karşılaştığı Athletic Bilbao'ya karşı 11 golü bulunan Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema'nın Bask ekibine karşı Santiago Bernabeu'de attığı tüm goller karşınızda!