Karim Benzema'nın Santiago Bernabeu'da Athletic Bilbao'ya Attığı Tüm Goller
20 defa karşılaştığı Athletic Bilbao'ya karşı 11 golü bulunan Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema'nın Bask ekibine karşı Santiago Bernabeu'de attığı tüm goller karşınızda!
23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16
20 defa karşılaştığı Athletic Bilbao'ya karşı 11 golü bulunan Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema'nın Bask ekibine karşı Santiago Bernabeu'de attığı tüm goller karşınızda!
Kaynak: Dugout
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