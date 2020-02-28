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Karim Benzema'nın Şampiyonlar Ligi Tutkusu

Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema 4 defa kaldırdığı Şampiyonlar Ligi Kupası'nı bir kez daha kaldırmanın hayallerini kuruyor. 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Manchester City ile karşılaşacak Benzema, tur şansından ve sezonluk hedeflerinden bahsetti.

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

'in Fransız forveti 4 defa kaldırdığı Şampiyonlar Ligi Kupası'nı bir kez daha kaldırmanın hayallerini kuruyor. 2019-2020 ikinci turunda Manchester City ile karşılaşacak Benzema, tur şansından ve sezonluk hedeflerinden bahsetti.

Kaynak: Dugout

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