Karim Benzema'nın Şampiyonlar Ligi Tutkusu

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema 4 defa kaldırdığı Şampiyonlar Ligi Kupası'nı bir kez daha kaldırmanın hayallerini kuruyor. 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Manchester City ile karşılaşacak Benzema, tur şansından ve sezonluk hedeflerinden bahsetti.