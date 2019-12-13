Karim Benzema'nın En İyi El Clasico Anları

13.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:16

2009 yılından beri Real Madrid forması giyen Karim Benzema, birçok kez karşılaştığı Barcelona'ya karşı 9 golle derbi tarihinin golcü isimleri arasında yer alıyor. Sizin için Fransız forvetin El Clasico'larda sergilediği en iyi performanslardan bir derleme yaptık.