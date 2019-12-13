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Karim Benzema'nın En İyi El Clasico Anları

2009 yılından beri Real Madrid forması giyen Karim Benzema, birçok kez karşılaştığı Barcelona'ya karşı 9 golle derbi tarihinin golcü isimleri arasında yer alıyor. Sizin için Fransız forvetin El Clasico'larda sergilediği en iyi performanslardan bir derleme yaptık.

13.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:16

2009 yılından beri forması giyen , birçok kez karşılaştığı 'ya karşı 9 golle derbi tarihinin golcü isimleri arasında yer alıyor. Sizin için Fransız forvetin 'larda sergilediği en iyi performanslardan bir derleme yaptık.

Kaynak: Dugout

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