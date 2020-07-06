Karim Benzema'nın Athletic Bilbao'ya Attığı Goller
Mayıs 2010'da attığı ilk golden itibaren Fransız santrafor Benzema, Athletic Bilbao karşısında 20 maçta 11 gol attı. Beyazlar, Athletic Bilbao'ya karşı Benzema'nın gol attığı hiçbir maçı kaçırmadı.
06.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:26
Mayıs 2010'da attığı ilk golden itibaren Fransız santrafor Benzema, Athletic Bilbao karşısında 20 maçta 11 gol attı. Beyazlar, Athletic Bilbao'ya karşı Benzema'nın gol attığı hiçbir maçı kaçırmadı.
Kaynak: Dugout