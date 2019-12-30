Karim Benzema'nın 2019 Yılında Şampiyonlar Ligi'ndeki Tüm Golleri

30.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:18

Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema çok iyi bir sezon geçirdi. Tüm kulvarda 31 gole imza atan Benzema, bunun beş tanesini Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Ajax, Galatasaray ve Paris Saint-Germain'e attı. İşte Benzema'nın Avrupa'daki tüm golleri..