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Karim Benzema'nın 2019 Yılında Şampiyonlar Ligi'ndeki Tüm Golleri

Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema çok iyi bir sezon geçirdi. Tüm kulvarda 31 gole imza atan Benzema, bunun beş tanesini Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Ajax, Galatasaray ve Paris Saint-Germain'e attı. İşte Benzema'nın Avrupa'daki tüm golleri..

30.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:18

Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema çok iyi bir sezon geçirdi. Tüm kulvarda 31 gole imza atan Benzema, bunun beş tanesini Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Ajax, Galatasaray ve Paris Saint-Germain'e attı. İşte Benzema'nın Avrupa'daki tüm golleri..

Kaynak: Dugout

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