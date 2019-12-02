Karim Benzema: 'Fransa Milli Takımı kariyerim bittiyse, bırakın başka ülke için oynayayım

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız golcüsü Karim Benzema, sosyal medyada paylaştığı mesajla ülke futbol federasyonuna göndermede bulunarak "milli takıma artık çağrılmayacaksa başka bir ülke için oynamaya hazır olduğunu" söyledi.



Benzema, Real Madrid'de başarılı bir performans çizmesine rağmen 2015 yılından bu yana Fransa Milli Takımı'nda forma şansı bulamıyordu. Euronews.com'da Görüntüle