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Karim Benzema: 'Fransa Milli Takımı kariyerim bittiyse, bırakın başka ülke için oynayayım

Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız golcüsü Karim Benzema, sosyal medyada paylaştığı mesajla ülke futbol federasyonuna göndermede bulunarak "milli takıma artık çağrılmayacaksa başka bir ülke için oynamaya hazır olduğunu" söyledi.

17.11.2019 18:18 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:18
Karim Benzema: 'Fransa Milli Takımı kariyerim bittiyse, bırakın başka ülke için oynayayım

Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız golcüsü Karim Benzema, sosyal medyada paylaştığı mesajla ülke futbol federasyonuna göndermede bulunarak "milli takıma artık çağrılmayacaksa başka bir ülke için oynamaya hazır olduğunu" söyledi.


Benzema, Real Madrid'de başarılı bir performans çizmesine rağmen 2015 yılından bu yana Fransa Milli Takımı'nda forma şansı bulamıyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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