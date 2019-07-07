Karim Benzema: beyazda on yıl

Karim Benzema 2009'da Real Madrid'e geldi. Santiago Bernabéu'da sunulan Fransız forvet, şimdi 10 yılını Real Madrid oyuncusu olarak kutluyor. Kulüpte on yıl boyunca, fransızlar Los Champions'ta dört Şampiyonlar Ligi, dört Dünya Kulüpleri Kupası, üç Avrupa Süper Kupası, iki LaLiga Kupası, iki Copas del Rey ve iki İspanyol Süper Kupası'nı kazandı.