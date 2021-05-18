Karim Benzema 5,5 yıl sonra Fransa Milli Takımı'na çağrıldı
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Karim Benzema 5,5 yıl sonra Fransa Milli Takımı'na çağrıldı

Karim Benzema 5,5 yıl sonra Fransa Milli Takımı'na çağrıldı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Spor

Fransız santrfor Karim Benzema, 5,5 yıl sonra yeniden ülkesinin milli futbol takımının kadrosuna dahil edildi.

Fransız santrfor Karim Benzema, 5,5 yıl sonra yeniden ülkesinin milli futbol takımının kadrosuna dahil edildi.

Teknik direktör Didier Deschamps, 11 Haziran'da başlayacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Fransa Milli Takımı'nın 26 kişilik nihai kadrosunu belirledi.

Deschamps'ın, bir diğer Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'ya şantaj yaptığı iddiasıyla hakkında açılan dava nedeniyle 2015'ten bu yana milli takıma çağırmadığı Benzema'ya kadroda yer vermesi dikkati çekti.

Almanya, Portekiz ve Macaristan'ın bulunduğu F Grubu'nda yer alan Fransa'nın kadrosu şöyle:

Kaleciler: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Mike Maignan (Lille)

Savunma: Leo Dubois (Lyon), Pavard (Bayern Münih), Kurt Zouma (Chelsea), Jules Kounde (Sevilla), Raphael Varane (Real Madrid), Clement Lenglet (Barcelona), Presnel Kimpembe (PSG), Lucas Digne (Everton), Lucas Hernandez (Bayern Münih)

Orta saha: N'Golo Kante (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Corentin Tolisso (Bayern Münih), Moussa Sissoko (Tottenham)

Forvet: Karim Benzema (Real Madrid), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappe (PSG), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Kingsley Coman (Bayern Münih), Wissam Ben Yedder (Monaco), Antoine Griezmann (Barcelona), Thomas Lemar (Atletico Madrid), Ousmane Dembele (Barcelona).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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Karim Benzema 5,5 yıl sonra Fransa Milli Takımı'na çağrıldı - Haberler Spor
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