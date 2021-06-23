Karikatürist Okan Nasuhoğlu, Ataşehir'deki bir otelin odasında ölü bulundu
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Karikatürist Okan Nasuhoğlu, Ataşehir'deki bir otelin odasında ölü bulundu

Karikatürist Okan Nasuhoğlu, Ataşehir'deki bir otelin odasında ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Karikatürist Okan Nasuhoğlu, Ataşehir'deki bir otel odasında ölü bulundu.

Karikatürist Okan Nasuhoğlu, Ataşehir'deki bir otel odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Küçükbakkalköy Mahallesi Şenlik Sokak'taki bir otelin görevlileri, bir süredir kendisinden haber alınamayan Nasuhoğlu'nun odasını kontrol etti.

Odada, bir kişinin hareketsiz halde bulunduğunu gören görevliler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, başına poşet geçirilmiş halde cansız bedenine ulaşılan kişinin 31 yaşındaki karikatürist Nasuhoğlu olduğunu tespit etti.

Ekiplerce yapılan inceleme sonucunda Nasuhoğlu'nun intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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