Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM, İstanbulDHA



Ünlü karikatürist Galip Tekin Arnavutköy'deki evinde ölü bulundu. Tekin'in cesedinde yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanmadı. Edinilen bilgiye göre bugün Tekin'in Arnavutköy'de stüdyo dairesinin bulunduğu apartman komşularından biri, Tekin'in dairesinin bulunduğu katta gürültü duyunca Tekin'in ablasına haber verdi. Daireye gelen abla Medret Tekin dairenin girişinde kardeşinin cansız bedeniyle karşılatı. Boyacıköy çıkmazındaki olay yerine polis de geldi. İlk incelemede Tekin'in vücudunda şüpheli bir bulguya rastlanmadı.