Karikatüre adanan ömür: 40 yıldır çiziyor

İSTANBUL (İHA) - Elazığ'da yaşayan Yılmaz Karslıoğlu, ömrünün yarısını karikatür çizmeye harcadı. Resmi olarak 40 yıl çizim yapan Karslıoğlu, yüzlerce öğrenci yetiştirirken emekli olduktan sonra da sanatını sürdürmeye devam ediyor.

Elazığ'da ikamet eden aslen Bayburtlu olan 71 yaşındaki Yılmaz Karslıoğlu, gençliğinde çizdiği karikatürler ile birçok kişinin dikkatini çekmişti. Bunlardan birisi da ticaret yapmak ve çalışmak için gittiği İstanbul'da bir gazetede çalışan yakın arkadaşıydı. Böylece ulusal bir gazetede 25 yıl boyunca karikatür çizen Karslıoğlu'nun Türkiye'nin her yerine giden mizah dergilerinde karikatürleri yayınlandı. Bu süre zarfında Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan gibi siyasi liderlerin de karikatürlerini çizen Karslıoğlu, emekli olduktan sonra Sinop'ta da 15 yıl boyunca sanatını devam ettirdi. Eşi vefat ettikten sonra memleketinden Elazığ'daki kızının yanına gelip yaşamaya başlayan Karslıoğlu, şimdilerde ise mesleği olan hem karikatür çizimi hem de ahşap yakma sanatını icra ederek zamanını geçiriyor. Türkiye'de de birçok kişiye eğitim vererek yüzlerce öğrenci yetiştirdiğini belirten Karslıoğlu, "Ömrüm, hep bu sanatlarla geçti yettiğince buna devam edeceğim" dedi.

"Gazetede 25 yıl karikatür çizdim"

Karikatür çizimine başlama serüveninden bahseden Yılmaz Karslıoğlu, "38 yıl boyunca Bayburt'ta yaşadım. Daha sonra İstanbul'a gittim. Ticaretle uğraştım, kendi halimde karikatür çizerken ulusal gazeteden bir arkadaş benim karikatürlerimi gördü ve gazetesine götürdü. O gazetede 25 yıl karikatür çizdim. Leman, Cillop, Kütük gibi Türkiye'nin hemen hemen her yerine giden mizah dergilerinde karikatürlerim yayınlandı. Emekli olduktan sonra Sinop Boyabat'ta yaşadım. Orada da mahalli dergilerde karikatür çizdim. Karikatürleri çizmem, bir yetenek ve hiçbir yerden öğrenmedim. Kendi yeteneğimle bunları yaptım ve böyle devam etti. 25 yıl İstanbul'da, 15 yılda Sinop'ta karikatür çizdim. Rahmetli Demirel'in, Ecevit'in ve Erbakan'ın karikatürlerini de çizdim. Hiçbir zaman da tepki görmedim. Güzel anılarım oldu" şeklinde konuştu.

"Ömrüm hep bu sanatlarla geçti"

İlerleyen yaşına rağmen mesleğinden kopamadığını dile getiren Karslıoğlu, "Eşim vefat ettikten sonra kendimi asıl mesleğim olan karikatür ve ahşap yakma mesleğimi gündeme getirerek günümü geçirmeye gayret ediyorum. Çünkü yalnız kaldım. Yalnızlığımı da bunları yaparak günümü daha güzel geçirmek için yapıyorum. Dostlarıma göndererek mutluluk duyuyorum. Kaç tane karikatür çizdim, sayısını hatırlamıyorum. Saymaya kalksam sayamam çok karikatür çizdim. İki tane kitap çıkardım, biri Bayburt ve fıkraları ikincisi de Bayburt fıkralarını karikatürize ederek yaptım. Bu kitapları çıkarmamdaki amacım, karikatür ve fıkraları bugünümüze kadar gelmesiydi. Eşim, dostum, arkadaşım ve diğer insanların, eski yılları hatırlamaları için kitaba dönüştürdüm. Yurtdışından Türkiye'ye eğitim almak için gelen öğrencilere kurs verdim. Türkiye'de de birçok kişiye eğitim verdim. Yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Ömrüm hep bu sanatlarla geçti. Ömrüm yettiğince devam edeceğim" diye konuştu. - ELAZIĞ