Karikatür Sergisi ile Şiddet Olaylarına Dikkat Çekiliyor - Kırklareli

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan "Sağlıklı İletişim Kuralım Projesi" kapsamında sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları arasındaki şiddet olaylarına dikkat çekilebilmesi amacıyla karikatür sergisi açıldı.



Proje kapsamında, Kırklareli Devlet Hastanesinde açılan sergide, doktorların zorlu mesaileri, hasta ve doktor arasındaki yaşanan dramatik olaylar, doktorların hastalarına bakış açısı, doktorların görev yükümlülükleri gibi birçok konu karikatürlerle esprili bir şekilde anlatılıyor.



50 eserin bulunduğu sergi sağlık personeli ile vatandaşların da yoğun ilgisini çekiyor.



Proje Koordinatörü Cihangir Bayburtluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır yürütülen proje ile sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları arasındaki şiddet olaylarının ciddi bir şekilde önlendiğini söyledi.



Projede yüzde 70 başarı yakalandığını belirten Bayburtluoğlu, karikatür sergisiyle de sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarının birbirlerine olan davranışların düzelmesini amaçladıklarını ifade ederek, "Burada bir doktorun ne kadar zor koşullarda çalıştığı ya da ağır bir yükün altında olduğu ile ilgili empati kurulması için karikatürler var. Bu sergi ile empati yapan hasta ve hata yakınlarının sağlık personeline yaklaşımlarının olumlu yönde değişeceğine inanıyoruz." dedi.



Sergiyi gezen Müzeher Bulut ise sergiyi çok beğendiğini ve zaman zaman da duygulandığını dile getirdi.



Sergiyi gezerken tüm sıkıntılarını da bir an olsun unuttuğunu ifade eden Bulut, bu sergiyi gezen hiçbir kişinin sağlık personeline kötü söz dahi söyleyemeyeceğine dikkat çekti.



Sergi, yaklaşık 10 gün boyunca açık kalacak.