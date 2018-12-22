Uluslararası Karikatür Sanatçısı Yaşar Tosun'un 60. sanat yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kaymakam Vekili Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, eski Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, emekli vali yardımcısı Mustafa Pekdemir, İlçe Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Abdülhaluk Köse ve Naim Yüksel ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Törende konuşan Vali Hüseyin Aksoy, karikatür sanatçısı Yaşar Tosun'un 60. yıl kutlama töreninde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Toplumları gelişmesi, kalkınması, kültüre ve sanata verdikleri değerlerle orantılı olduğunu aktaran Aksoy, "Bu anlamda kültüre ve sanata verdiğimiz destek, bizim gelişmemizi ve kalkınmamızı farklı boyutlarda katkı sunacaktır. Önemli işlere imza atarak, ulusal ve uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etme mutluluğunu yaşattığı için Yaşar Tosun'u kutluyorum. Sanatçılarımızı bilmek ve onlara gereken değeri vermek bizim ortak görevimizdir. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de Gölcük'ün her zaman gururla ve mutlulukla ifade ettikleri farklı bir şehir olduğunu belirterek, "Ortak değerlerimizden biri de Yaşar abimizdir. Yaşar Tosun, sanatsal kimliği anlayışı içerisinde önemli bir yer. Biz sonuçta hakkı teslim etmek için buradayız. İşin aslına bakarsanız ne yapsak azdır. Burada emek harcayan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Yaşar Tosun ise 60. sanat yılında düzenlenen tören dolayısıyla mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İnsanlar zaman zaman bir araya gelir, bir sevgiyi bir mutluluğu paylaşmak ister. Bu gün burada bulunmamızın nedeni böyle bir mutluluğa, sevgiyi paylaşmamıza neden oldu. Bu mutluluğum sanat hayatım 60. yılını kutladığım bu günde burada doğdum bu sokaklarda yalın ayak gezdim. İnsanın yüz hantalının çizgiye dökerek, geleceğe aktarmak için hazırlamış olduğum 'Gölcük'ten Portreler' isimli karikatür albümümü sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum."

Konuşmaların ardından pasta kesildi, Tosun, yeni karikatür kitabını imzaladı.

Kaynak: AA