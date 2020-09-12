Karides ve sebzeler "Balizza"da buluştu"
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Karides ve sebzeler "Balizza"da buluştu"

Çanakkale'de bir deniz restoranında karides ve çeşitli sebzeler ile yapılan ve adı "Balizza" olarak konulan isimli yemek ilgi çekiyor.

Karides ve sebzeler
12.09.2020 10:39 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:48

Çanakkale'de bir deniz restoranında karides ve çeşitli sebzeler ile yapılan ve adı "Balizza" olarak konulan isimli yemek ilgi çekiyor.

Özel bir tortilla hamurunun içine karides, kaşar, kapya biber, yeşilbiber ve çeşitli baharatların içine konulmasıyla yapılan Balizza lezzetiyle adından yeni bir lezzet olarak müşterilere servis ediliyor.

İsim hakkının işletme tarafından alınan Balizza'nın tadına bakanlar oldukça memnun kalıyor.

Turizm ve otel işletmeciliği bölümünde öğrenim göre Şef Koray Boruzan, Balizza'nın nasıl ortaya çıktığını ve yapılışını AA muhabirine anlattı.

Restoranda çalışmaya başlamasının ardından çeşitli yemekler yapmaya başladıklarını belirten Boruzan, pizzanın içine bilinen şeyler dışında ürünler kattıklarını ifade etti.

Boruzan, pizza için en önemli şeyin tortilla hamurunun olması ve daha sonrasında kaşar, karides, sebze ve çeşniler olduğunu vurguladı.

Restoran işletmecisi Melih Kayıkçı ise farklı lezzetleri tüketiciler ile buluşturmak için menülerini itinayla hazırladıklarını anlattı.

Bu konuda yeni açtıkları restorandaki tüm hazırlıkların buna göre yapıldığını dile getiren Kayıkçı, şunları kaydetti:

"Balizza'nın isim hakkını ve tescilini aldık. Daha da geliştireceğiz. Daha değişik ürünler sunacağız. İddialıyız bu konuda. Ustalarımız çok başarılı. Herkesin tatmasını bekleriz. Herkes memnun ve teşekkür ediyor."

Kaynak: AA

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