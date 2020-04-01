Karı kocaya etil alkol operasyonu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Karı kocaya etil alkol operasyonu - Haber
Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Karı kocaya etil alkol operasyonu

Tekirdağ'da Covit-19 pandemi salgını ile mücadele kapsamında etil alkol temin ettikleri iddia edilen karı kocaya operasyon düzenlendi.

01.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:54
Karı kocaya etil alkol operasyonu

Tekirdağ'da Covit-19 pandemi salgını ile mücadele kapsamında etil alkol temin ettikleri iddia edilen karı kocaya operasyon düzenlendi. Operasyonda isim ve numaraların olduğu kara kaplı defter ve 240 litre etil alkol ele geçirildi.

Covit-19 pandemi salgını ile mücadele kapsamında Kapaklı Asayiş Büro Amirliği görevlileri yaptıkları saha çalışmaları kapsamında 2 şahsın etil alkol temin ettikleri üzerine operasyon düzenlendi. A.S. ve eşi M.S. isimli şahısların temin etikler etil alkolleri sakladıkları adres tespit edildi.

240 litre etil alkol ve kara kaplı defter ele geçirildi

Adreste ve araçta yapılan aramada toplamda 48 adet 5 litrelik toplamda 240 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde, 10 adet ufak pet şişelerde viski olduğu değerlendirilen sıvı madde, bir adet siyah kaplı defter içerisinde isim, telefon numarası ve adres yazılı olan defter ve rulo şeklinde üzerinde alkol kiti yazılı yapıştırmalı etiketler ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, adı geçen şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunuyla Mücadele ve Sağlık İçin Tehlikeli Madde temini suçlarından adli soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haber
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Koronanın vurduğu ABD'de durumun vahametini en iyi anlatan kare! Haber
Koronanın vurduğu ABD'de durumun vahametini en iyi anlatan kare!
Türkiye'nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağışladı Haber
Türkiye'nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağışladı
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı Haber
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haber
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Gökhan Özoğuz, CHP'li belediyelerin yardım kampanyasının bloke eden Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi
Gökhan Özoğuz, CHP'li belediyelerin yardım kampanyasının bloke eden Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım
Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı
Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı, koronavirüs testi pozitif çıkınca tahliye edildi
HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı, koronavirüs testi pozitif çıkınca tahliye edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Zekeriya Birkan Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ebru Polat Demet Akalın Seren Serengil Chloe Loughnan
Spor Falcao Tamer Tuna Basketbolcu Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Polis Türk Lirası Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Karı kocaya etil alkol operasyonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 14:43:58. #1.14#
title