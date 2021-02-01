Karı-kocanın yargılandığı Bağcılar'daki cinayet davasında mütalaa

Bağcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşinin görüştüğünü öne sürdüğü Tolga Varlıoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Hacı Mustafa Eskici'nin "haksız tahrik altında tasarlayarak öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hacı Mustafa Eskici ile maktul Tolga Varlıoğlu'nun babası Erdal Varlıoğlu ve tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Sevcan Eskici ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Sevcan Eskici, diğer sanık Hacı Mustafa Eskici'nin eşi olduğunu, olay günü Hacı Mustafa Eskici'nin arayarak, "sizinle konuşacağım" dedikten sonra iş yerine gelip kendisini aldığını anlattı.

Maktul Tolga Varlıoğlu'nun parkta olduğunu ve yanına gittiklerini ifade eden sanık Eskici, "Tolga bankta oturuyordu, ben de yanına gittim. Hacı bu esnada arkamdan geliyordu, birden silah sesi duydum. Herhangi bir konuşma olmadı. Ben o esnada şoka girdim, Hacı Mustafa'ya 'sen ne yapıyorsun' dedim, o da kaçtı. Olay yerine birkaç kişi geldi, ben maktulün yakınları bana zarar verir diye oradan ayrıldım. Olay öncesi ve esnasında Hacı Mustafa'nın elinde silah görmedim. Maktul ile aramızda ilişki vardı, sanık Hacı Mustafa ile ayrılık sürecindeydik. Eşim ile sorunlarımız vardı, anlaşamıyorduk. Suçlamaları kabul etmiyorum, sanığa yardım etmedim. Onun bu şekilde hareket edeceğini bilmiyordum." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Dilek Kaya da maktul Tolga Varlıoğlu'nu mahalleden tanıdığını, sanık Sevcan Eskici'nin ise çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, olay günü Sevcan Eskici'nin kendisine Hacı Mustafa'nın Tolga ile görüşmek istediğini ve ısrar ettiğini söylediğini aktardı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcılık, sanık Sevcan Eskici'nin üzerine atılı "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçuna dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatini istedi.

Mütalaada, sanık Hacı Mustafa Eskici'nin "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Maktul Tolga Varlıoğlu'nun babası Erdal Varlıoğlu, her iki sanığın da cezalandırılmasını talep ederken, tarafların avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan Hacı Mustafa Eskici ile kendisini maktul Tolga Varlıoğlu'yla aldattığı gerekçesiyle eşi Sevcan Eskici arasında tartışma yaşandığı, boşanma davası açan çiftin ayrı evlerde kaldıkları belirtiliyor.

Olay günü 11 Haziran'da sanık Mustafa Eskici'nin eşini arayarak maktulle görüşmek istediğini söylediği, sanık Sevcan Eskici'nin de bunu maktule ilettiğini ve Bağcılar'daki bir parkta randevulaştıkları anlatılan iddianamede, sanık Hacı Mustafa Eskici'nin parkta kendilerini bekleyen maktul Tolga Varlıoğlu'nu, yanındaki ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdüğü kaydediliyor.

İddianamede her iki sanığın da olayın ardından bölgeden uzaklaştıkları, maktulün vücudunda ise 10 kurşun girişi belirlendiği ifade edilerek, Hacı Mustafa Eskici'nin "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından 19 yıldan 27 yıla kadar, sanık Sevcan Eskici'nin ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş