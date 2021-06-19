Karı-kocanın da aralarında bulunduğu uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi
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Karı-kocanın da aralarında bulunduğu uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da aralarında bir karı-kocanın da bulunduğu uyuşturucu zanlısı 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana'da aralarında bir karı-kocanın da bulunduğu uyuşturucu zanlısı 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu tacirliği yapan 24 şüpheliyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen polis, Adana merkezli İzmir ve Hatay'da 15 Haziran'da şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilere ait 19 ayrı adrese 175 polisle yapılan baskınlarda aralarında D.K. isimli kadın ile eşi M.K.'nin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 5,17 gram bonzai ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 7 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 5'i, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında karı kocanın da bulunduğu 12 uyuşturucu taciri adliyeye sevk edildi. Bu arada operasyon anı da drone ile an be an görüntülendi.

Karı-kocanın da aralarında bulunduğu uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi
Karı-kocanın da aralarında bulunduğu uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi
Karı-kocanın da aralarında bulunduğu uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi
Karı-kocanın da aralarında bulunduğu uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Karı-kocanın da aralarında bulunduğu uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi - Haberler
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