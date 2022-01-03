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Karı koca zeytinyağı firmasını böyle dolandırdı

Karı koca zeytinyağı firmasını böyle dolandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da bir firmadan aldıkları 5 litrelik bidonlar halindeki 1 ton zeytinyağının parasını ödemeden kaçan karı koca Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da bir firmadan aldıkları 5 litrelik bidonlar halindeki 1 ton zeytinyağının parasını ödemeden kaçan karı koca Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakalandı. Şahısların aldıkları zeytinyağını yarısından fazlasını ise yol boyunca satarak geldikleri tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesinde yaşayan T.A. (51) ve eşi S.A. (46) isimli şahıslar İstanbul'da faaliyet gösteren bir şirkete 5 litrelik 200 bidon yağ siparişi verdi. Zeytinyağlarını firmadan teslim alan karı koca, ürünlerin parasını vermeden kaçtı. Firma yetkililerin ihbarı üzerine harekete geçen Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kullandığı aracı takibe aldı ve ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada yapılan 5 litrelik 87 bidon yaklaşık 435 kilogram zeytinyağı ele geçirildi. Ekiplerin gözaltına aldıkları şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

(Eyüp Şahin/İHA)

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