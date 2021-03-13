Karı-koca uyuşturucu ticaretinde yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından Ula ilçesinde yapılan saha çalışmasında F.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde alınan bilgi sonrası şüpheli yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından Ula ilçesinde yapılan saha çalışmasında F.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde alınan bilgi sonrası şüpheli yakalandı.

Şüpheli F.A yakalanması sonrası arama yapılmak üzere ikametine geçildiği esnada; eşi F.A nın elinde içerisinde uyuşturucu madde bulunan poşetlerle ikametten çıktığının görülmesi üzerine şahsa müdahale edilmiştir.

İçerisinde uyuşturucu madde bulunan poşet ve ikamette yapılan aramada hassas terazi, 531,35 gram Skunk maddesi, 132 gram toz esrar, 72,52 gram takoz esrar, 67,34 gram toz Skunk maddesi, 1,30 gram kenevir tohumu, 6 adet Suboxone hap ve daha önceden uyuşturucu madde kullanıldığı değerlendirilen enjektör ve kaşık ele geçirildi.

Şüpheliler F.A ve eşi F.A uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu kapsamında Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı