Karı koca intihara teşebbüs etti
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Karı koca intihara teşebbüs etti

19.12.2020 14:16 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:20
Karı koca intihara teşebbüs etti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine yaşayan karı kocanın, hap içerek intihara teşebbüs ettiği bildirildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine yaşayan karı kocanın, hap içerek intihara teşebbüs ettiği bildirildi.

Olay, akşam saatlerinde Kazımdirik-Turan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. ve S.B. adlı karı koca, aynı anda bir miktar hap yutarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Olay yerine gelen ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan karı koca, ilk müdahalelerinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine giden Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan, karı kocanın hayati tehlikelerinin olmadığı bilgisine ulaşıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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