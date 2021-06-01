Karı-koca, hurdaya dönen araçtan küçük sıyrıklarla kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karı-koca, hurdaya dönen araçtan küçük sıyrıklarla kurtuldu

Karı-koca, hurdaya dönen araçtan küçük sıyrıklarla kurtuldu
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpması sonucu hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Metin A. (55) ve yanında oturan eşi Gülseren A. (52), takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpması sonucu hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Metin A. (55) ve yanında oturan eşi Gülseren A. (52), takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Keşan-Uzunköprü Karayolu üzerindeki Maltepe köyü yakınlarında meydana geldi. Uzunköprü'den, Keşan yönüne giden Metin A. yönetimindeki 22 AZ 567 plakalı otomobil, Maltepe köyü yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Duble yolu ayıran su kanalına düşerek, demir bariyerlere çarpan ve yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil demir yığınına dönerken, sürücüsü Metin A. ve yanında oturan eşi Gülseren A. takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metin A. ve eşi Gülseren A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


Karı-koca, hurdaya dönen araçtan küçük sıyrıklarla kurtuldu
Karı-koca, hurdaya dönen araçtan küçük sıyrıklarla kurtuldu
Karı-koca, hurdaya dönen araçtan küçük sıyrıklarla kurtuldu
Karı-koca, hurdaya dönen araçtan küçük sıyrıklarla kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

Son dakika haber! MHP milletvekillerinin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı (1)
Son dakika haber! MHP milletvekillerinin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı (1)
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Sedat Peker Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Evgar Demet Akalın Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karı-koca, hurdaya dönen araçtan küçük sıyrıklarla kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 19:49:39. #1.13#

title