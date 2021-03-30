Karı koca 'Hurda topluyoruz' bahanesiyle evleri soydu
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Karı koca 'Hurda topluyoruz' bahanesiyle evleri soydu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karı koca 'Hurda topluyoruz' bahanesiyle evleri soydu

Denizli'nin Honaz ilçesinde hurda topluyoruz diye evlerden hırsızlık yapan karı koca çifti jandarma ekiplerince yakalandı.

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Denizli'nin Honaz ilçesinde hurda topluyoruz diye evlerden hırsızlık yapan karı koca çifti jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye çıkarılan koca tutuklanırken, adliyeye önünde "Teröristlikten alındık" diye bağırması dikkatlerden kaçmadı. Hırsızlık yaptıkları araçla geçiş anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı, hurda topluyoruz bahanesiyle iki ayrı eve girerek hırsızlık işlendiği yönünde bilgi alarak harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonrası karı koca olduğu belirlenen 29 yaşındaki ve hakkında toplam 13 suç kaydı bulunan koca E.Ç. ve 29 yaşındaki eşi Y.Ç.'nin olayları gerçekleştirdiği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler başarı operasyon sonucunda 2 şüpheliyi Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesinde yakaladı.

"Teröristlikten alındık"

Haklarında adli işlem yapılmasının ardından çift adliyeye sevk edilirken, E.Ç. sevk edildiği sırada "Teröristlikten alındık" diye bağırdı. Adli makamlara sevk edilen E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.Ç. isimli eş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Karı koca 'Hurda topluyoruz' bahanesiyle evleri soydu
Karı koca 'Hurda topluyoruz' bahanesiyle evleri soydu
Karı koca 'Hurda topluyoruz' bahanesiyle evleri soydu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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