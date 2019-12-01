Karı koca çift trafik kazasında öldü

01.12.2019 22:21 | Son Güncelleme: 01.12.2019 22:26

Zonguldak'ta iki aracın çarpıştığı kazada karı-koca çift hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolu Çaydeğirmeni beldesi mevkisinde meydana geldi. Afyon Orman İşletme Müdürlüğü'nde Makine operatörü olarak görev yaptığı öğrenilen Emre Tunç (35), idaresindeki 45 NF 033 plakalı otomobil ile dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Çiğdem Sezer idaresindeki 61 EZ 901 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücü Emre Tunç olay yerinde yaşamını yitirirken, 28 yaşındaki eşi Kevser Tunç ise kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan diğer aracın sürücüsü 35 yaşındaki Çiğdem Sezer'in Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA