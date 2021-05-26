Karı koca çift şarampole devrilen otomobilde yaralandı
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Karı koca çift şarampole devrilen otomobilde yaralandı

Karı koca çift şarampole devrilen otomobilde yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkıp şarampole girdikten sonra bir fabrikanın istinat duvarına çarparak durabilen otomobilde karı koca çift yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkıp şarampole girdikten sonra bir fabrikanın istinat duvarına çarparak durabilen otomobilde karı koca çift yaralandı. Yaralılardan biri sıkıştığı yerden kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Afyonkarahisar- Ankara karayolunun 12. kilometresi İscehisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar- Ankara karayolunun 12. kilometresinde M.K., idaresindeki 35 R 0434 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç takla attıktan sonra yol kenarındaki ağaçlara çarpıp ardından girdiği şarampolde fabrikanın istinat duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araçta sıkışan sürücü M.K.'nin çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri yaklaşık 15 dakikalık bir uğraş sonucu M.K.'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Karı koca çift şarampole devrilen otomobilde yaralandı
Karı koca çift şarampole devrilen otomobilde yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat

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