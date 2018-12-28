Karı Koca Akademisyenler Doçentlik Binişi Giydi

Akdeniz Üniversitesi 2018 Akademik Töreni'nde İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden karı koca Sibel ve Murat Karaduman çifti biniş giydi.

Üniversite yerleşkesindeki Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen akademik törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve davetlilerin yanı sıra beraber biniş giyen Sibel ve Murat Karaduman çifti katıldı.

Törende, öncelikle İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Doç. Dr. Murat Karaduman, çocuklarıyla doçentlik binişi giyen eşi Sibel Karaduman'a cüppesini giydirdi.

Daha sonra da İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünden Doç. Dr. Sibel Karaduman, bu sefer eşine doçentlik binişi giydirmek için sahneye çıktı.

Murat Karaduman, biniş sonrası yaptığı konuşmada, eşiyle birlikte akademik hayata başladıklarının ve 18 yıldır akademisyen olarak eğitim verdiklerini söyledi.

18 yılı geride bıraktıklarının belirten Karaduman, "Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinin ilk akademisyenlerindeniz. Yeni Medya ve Gazetecilik alanda çalışma yaptım. Eşimle doçentlik aşamasına birlikte başvurmuştuk, haberini de iki hafta arayla aldık ve bu yılda beraber doçent olduk. Törende de eşimle beraber doçentlik binişi giymiş olduk." dedi.

Sibel Karaduman ise eşiyle beraber doçentlik binişi gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Bir evden iki tane akademisyen çıkması gerçekten çok gurur verici. Bu bizim için hem zorlu bir süreç oldu, hem de keyifli oldu. Ben Televizyon ve Medya Çalışmaları alanında çalışma yaptım. Bugün de doçentlik binişi giyerek taçlandırmış olduk." dedi.

Kaynak: AA