Karı koca 15 kilo eroin ve 2 kilo metamfetamin ile yakalandı

Karı koca 15 kilo eroin ve 2 kilo metamfetamin ile yakalandı

Karı koca 15 kilo eroin ve 2 kilo metamfetamin ile yakalandı Gözaltına alınan kadın çocuğuyla yüzünü kapattı Adana'da arama yapılan otomobilde 15 kilo 132 gram eroin ile 7 pakette 2 kilo 672 gram metamfetamin ele geçirildiADANA - Adana'da karı kocanın bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 15...

06.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:11
Karı koca 15 kilo eroin ve 2 kilo metamfetamin ile yakalandı

Karı koca 15 kilo eroin ve 2 kilo metamfetamin ile yakalandı

Gözaltına alınan kadın çocuğuyla yüzünü kapattı

Adana'da arama yapılan otomobilde 15 kilo 132 gram eroin ile 7 pakette 2 kilo 672 gram metamfetamin ele geçirildi

ADANA - Adana'da karı kocanın bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 15 kilo 132 gram eroin ile 7 pakette 2 kilo 672 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu eşiyle birlikte giden Vedat A'nın kullandığı otomobili merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde durdurup arama yaptı. Aracın kaporta kısmı kesilerek içerisinden 58 pakette 15 kilo 132 gram eroin ile 7 pakette 2 kilo 672 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sürücü Vedat A. ile kucağında çocuğu bulunan eşi Asiye A. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Vedat A. tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Karı koca 15 kilo eroin ve 2 kilo metamfetamin ile yakalandı
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