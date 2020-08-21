Karı ağustos sıcağında bile erimeyen mağara ilgi çekiyor
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Karı ağustos sıcağında bile erimeyen mağara ilgi çekiyor

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yöre halkının "doğal buzdolabı" olarak adlandırdığı Karlık Mağarası'ndaki kar kütlesi, yaz sıcaklarında dahi erimiyor.

Karı ağustos sıcağında bile erimeyen mağara ilgi çekiyor
21.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:46

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yöre halkının "doğal buzdolabı" olarak adlandırdığı Karlık Mağarası'ndaki kar kütlesi, yaz sıcaklarında dahi erimiyor.

Gökçeağaç köyünün Karlık mevkisinde, yaklaşık 1600 metre rakımdaki mağarada 12 ay boyunca erimeyen kar kütlesi dikkati çekiyor.

Kışın yağan karın mağaraya dolmasıyla oluşan kütle, buranın konumu ve doğal yapısı nedeniyle hava sıcaklığının 30 dereceyi geçtiği yaz aylarında bile erimiyor.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzakta bulunan mağara, yöreye gelenlerin de ilgisini çekiyor.

İl Genel Meclisi Üyesi Metin Yamalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustosa rağmen mağarada halen kar olduğuna işaret etti.

Eskiden köylülerin, buradan getirdikleri karı boza ve limonata yapımında kullandığını anlatan Yamalı, "Burası doğal bir güzellik, turizm için müthiş bir yer. Bugüne kadar yatırım yapılmadı. Gizli kalmış bir yer. Bundan sonra bir çalışma yapılırsa hem ilçemiz hem de ilimiz için güzel olur. Mağaranın uzunluğunu da bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gördüğümüz kar kütlesi belki binlerce yıllık"

Hanönü Belediye Meclisi Üyesi Arif Uçar ise kireç taşının erimesiyle meydana gelen mağaranın oluşumun halen devam ettiğini söyledi.

Mağarada yazın da kar bulunmasının vatandaşların ilgisini çektiğini dile getiren Uçar, "Burası yerli turistler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Doğal bir güzellik. Burada daha önce yapılan bir çalışma yok. Bilimsel bir çalışma yapılarak buranın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Uçar, mağaradaki karın hiçbir zaman yok olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada mayıs, haziranda yer yer 5 metreye kadar kar kalınlığı oluyor. Senenin en sıcak ve kurak zamanı ağustosta da kar kalınlığı 60 santimetre ile 1 metre arasında. Ağustostan sonra zaten hava soğumaya başlayacak. Bizim gördüğümüz kar kütlesi belki onlarca, yüzlerce, binlerce yıllık. Çünkü hiçbir zaman erimiyor."

Gökçeağaç Muhtarı Ergül Çal da mağaranın turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, "Karlık Mağarası'nın karı 12 ay eksik kalmıyor. Buranın tanıtılması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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