Kargümrüklüler'den sağlık çalışanlarına meş'aleli karşılama
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Fatih, Güncel

Kargümrüklüler'den sağlık çalışanlarına meş'aleli karşılama

KARAGÜMRÜKLÜLER, mahallelerine çağırdıkları sağlık çalışanlarını meşalelerle karşılayıp onlara çiçek verdi.

17.04.2020 23:31 | Son Güncelleme: 17.04.2020 23:31
Kargümrüklüler'den sağlık çalışanlarına meş'aleli karşılama
KARAGÜMRÜKLÜLER, mahallelerine çağırdıkları sağlık çalışanlarını meşalelerle karşılayıp onlara çiçek verdi.

Fatih Karagümrük Mahallesi sakinleri bu akşam mahalleye çağırdıkları 112 sağlık ekibine sürpriz hazırladı. Mahalleliler, 112 sağlık ekibini sokağı kaplayan meşaleler ve sloganla karşıladı. Karşılaştıkları sürprizin ardından ambulanstan inen sağlık ekiplerine bir grup mahalleli tarafından çiçek verildi. Koronvirüsle mücadele eden sağlık çalışanları sürpriz karşısında moral buldu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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