Kargümrüklüler'den sağlık çalışanlarına meş'aleli karşılama KARAGÜMRÜKLÜLER, mahallelerine çağırdıkları sağlık çalışanlarını meşalelerle karşılayıp onlara çiçek verdi.

KARAGÜMRÜKLÜLER, mahallelerine çağırdıkları sağlık çalışanlarını meşalelerle karşılayıp onlara çiçek verdi.

Fatih Karagümrük Mahallesi sakinleri bu akşam mahalleye çağırdıkları 112 sağlık ekibine sürpriz hazırladı. Mahalleliler, 112 sağlık ekibini sokağı kaplayan meşaleler ve sloganla karşıladı. Karşılaştıkları sürprizin ardından ambulanstan inen sağlık ekiplerine bir grup mahalleli tarafından çiçek verildi. Koronvirüsle mücadele eden sağlık çalışanları sürpriz karşısında moral buldu.

- İstanbul

Kaynak: DHA