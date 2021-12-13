Kargoyu araca yüklerken böyle yakalandı... Protein tozları arasında uyuşturucu sevkiyatına operasyon - Haberler
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Kargoyu araca yüklerken böyle yakalandı... Protein tozları arasında uyuşturucu sevkiyatına operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kargoyu araca yüklerken böyle yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - Kargoyu araca yüklerken böyle yakalandı... Protein tozları arasında uyuşturucu sevkiyatına operasyon

Antalya'ya 19 bin adet ecstasy hap gönderdiler

ANTALYA - İstanbul'dan Antalya'ya kargo ile gönderilen 19 bin 530 adet ecstasy hap, şüpheli şahıs tarafından kargodan teslim alındığı esnada polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda;

İstanbul'dan Antalya'ya kargo aracılığı ile koli içerisinde uyuşturucu madde gönderileceği yönünde ihbar alındı. İhbarı değerlendiren ekipler, 10 Aralık Cuma günü S.G. isimli şüpheli şahıs, kargo şirketinden içerisinde protein tozları ve sporcu proteinleri kutularına gizlenmiş toplam 19 bin 530 adet Ecstasy hap bulunan kargo paketini teslim aldığı anda yakalandı.

Şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kargoyu araca yüklerken böyle yakalandı... Protein tozları arasında uyuşturucu sevkiyatına operasyon

Kargoyu araca yüklerken böyle yakalandı... Protein tozları arasında uyuşturucu sevkiyatına operasyon

Kargoyu araca yüklerken böyle yakalandı... Protein tozları arasında uyuşturucu sevkiyatına operasyon

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