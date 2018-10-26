Kargoyla Uyuşturucu Sevkiyatına Tutuklama

Samsun'da, kargo aracılığıyla uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay'dan kargo ile gönderilen uyuşturucu hapların Samsun'da piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takip edilen Harun K, Emre K. ve İbrahim S'nin kargo şirketine girdiğini gören ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda, kargo poşetinde bin 176 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, Harun K. ve Emre K'nin kullandıkları ikamette de 17 kapsül uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Harun K. ve Emre K, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı, İbrahim S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.